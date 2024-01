Consejo Económico y Social de Michoacán emite convocatorias para selección de consejeros

Al respecto, el presidente del Cesmich, Eduardo Orihuela Estefan, indicó que efectivamente se deben cumplir los requisitos estipulados en la ley que rige al consejo y que se detallan en las convocatorias publicadas en la página oficial, pero que entre otros incluye los siguientes:

Ser mexicano, en pleno ejercicio de sus derechos civiles y políticos; vivir en Michoacán, a excepción de los migrantes; gozar de buena reputación; no haber sido inhabilitado para ejercer algún cargo; no estar sujeto a procedimientos de responsabilidad y no ser parte de los directivos de partidos políticos -en los últimos tres años-.

En las convocatorias publicadas en cesmich.org, se detalla la documentación que deben presentar los interesados -del 26 de enero al 2 de febrero-, por medio del formulario habilitado, para que el 6 de febrero, se publiquen los nombres de las personas que hayan sido designadas para integrarse al Consejo.