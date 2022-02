Consejo del PRD hace nombramiento para garantizar equidad de género

Morelia, Michoacán, (MiMorelia.com).- Con el fin de lograr la paridad en el comité estatal, el consejo del Partido de la Revolución Democrática (PRD) nombró a Martha Lilia Cortés Rangel Secretaria de Gobiernos y Enlace legislativo donde se venía desempeñando José Luis Esquivel Zalapa quien renunció al cargo.

Durante el consejo la ex diputada local Lucila Martínez Manríquez manifestó que “el pasado 28 de noviembre el consejo aprobó ajustes a la dirección ejecutiva estatal, lo cual violaba los estatutos del partido al no garantizar la paridad de género”, por lo que algunas consejeras interpusieron una queja ante el Tribunal Electoral del Estado de Michoacán (TEEM), por ello, señaló que las mujeres deben acceder a los espacios por convicción y no por obligación.

Por su parte el dirigente estatal Octavio Ocampo Córdova, señaló que con el nuevo nombramiento “se termina por renovar la dirección ejecutiva del partido y con ello cumplen con la paridad, ya que la línea política es ser un partido feminista”, al resaltar que no han recibido alguna resolución de los tribunales.

Debido a la falta de acuerdos no se nombró la presidencia de la mesa que se tenía contemplado en la convocatoria, Ocampo Córdoba dijo que fue pospuesto para cuando se concluya el diálogo con todos los consejeros.

También se aprobó el presupuesto para este año de 30 millones 529 mil 392 pesos con 56 centavos, de los cuales 29 millones 640 mil 186 pesos con 95 centavos serán para gasto ordinario y 889 mil 205 pesos con 61 centavos para actividades especificas.

Ahí se informó de los adeudos que tiene el Instituto político que va de 3 millones 744 mil 457 pesos de Impuesto Sobre la Renta (ISR), además 6 millones 564 mil pesos a proveedores del pasado proceso electoral de la campaña a la gubernatura, por lo que se auditara si se cumplió con el servicio que se ofreció.

En el consejo asistió el dirigente nacional del sol azteca, Jesús Zambrano Grijalva quien invitó a los consejeros a trabajar por la unidad y aprovechar este nuevo momento ya que ahora el partido es oposición al ya no ser gobierno y calificó a Michoacán como la cuna del perredismo.

SHA