Consejera del IEM comparte experiencia inédita en elección judicial durante coloquio en Guanajuato

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La consejera Electoral del Instituto Electoral de Michoacán (IEM), Marlene Arisbe Mendoza Díaz de León, participó en el Foro “Elección judicial y democracia local: diálogos desde los OPLEs”, organizado por el Instituto Electoral de Guanajuato, donde expuso los retos y aprendizajes que dejó en Michoacán la primera elección extraordinaria de juzgadores y juzgadoras del Poder Judicial.

Durante su intervención, en el Coloquio “Buenas prácticas en la realización de elecciones extraordinarias y concurrentes del Poder Judicial", la consejera destacó que este proceso inédito se distinguió por la estrecha colaboración interinstitucional con el Poder Judicial de Michoacán y por las estrategias de difusión dirigidas a la ciudadanía para explicar qué es el Poder Judicial, cuáles son sus funciones y quiénes fueron las personas candidatas. Explicó que la creación del “Conóceles Judicial” permitió acercar a la población a los perfiles participantes, lo que a su vez obligó a capacitar a las y los aspirantes en materia electoral para cumplir con la obligación de cargar su información, superando la falta de experiencia previa en este ámbito.