Consejería Jurídica de Uruapan demanda frenar la violencia política contra Grecia Quiroz

En un pronunciamiento, la consejera jurídica Stephany Rodríguez Hernández expresó su rechazo absoluto a lo que calificó como un acto de violencia política en razón de género, señalando que las expresiones del senador —como afirmar que “a la alcaldesa se le despertó la ambición”— reproducen estereotipos sexistas y desacreditan la participación política de una mujer en funciones.

“Estas declaraciones actualizan los supuestos de Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género, tipificada en el Artículo 20 Bis de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia”, afirmó la funcionaria municipal.

Rodríguez Hernández advirtió que calificar la exigencia de justicia de Quiroz como “ambición desmedida” busca deslegitimar su voz y reducir su actuar político a intereses ajenos, negándole su autonomía. Asimismo, denunció lo que consideró como una revictimización institucional desde el Senado de la República.

“El Estado mexicano falló en garantizar la seguridad de nuestro Presidente Municipal y amigo, y ahora, desde su aparato legislativo, agrede verbalmente a la víctima sobreviviente”, subrayó.

El pronunciamiento también señala una contradicción entre los mensajes del Ejecutivo Federal y las acciones del Legislativo. La consejera calificó como “incongruente” que, mientras la presidenta Claudia Sheinbaum firmaba el “Compromiso Nacional por la vida y el respeto a las mujeres” el pasado 25 de noviembre, un legislador de su partido incurriera en violencia simbólica y psicológica contra una mujer que ocupa un cargo de poder.