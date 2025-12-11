Conoce los cinco picos más altos de Michoacán y su valor cultural

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- En el marco del Día Internacional de las Montañas, autoridades estatales y medios públicos como SMRTV destacaron la relevancia de estos ecosistemas como símbolos de identidad, espiritualidad y biodiversidad, en especial dentro de la región purépecha, donde las montañas representan un elemento sagrado y ancestral.
Las montañas no solo forman el paisaje de Michoacán: son guardianas milenarias, refugio de historias, ceremonias y comunidades que han convivido con ellas durante generaciones. Su presencia es vital para conservar el equilibrio ecológico, almacenar agua, proteger la biodiversidad y reforzar la identidad cultural de los pueblos originarios.
En el estado destacan cinco cumbres principales por su altitud e importancia natural y social:
Pico de Tancítaro – 3,840 msnm, municipio de Tancítaro
Es la cumbre más alta de Michoacán. Se trata de un coloso natural que resguarda bosques, agua y especies únicas, considerado santuario por su majestuosidad.
Cerro de San Andrés – 3,600 msnm, municipio de Hidalgo
Punto emblemático de la región oriental. Lugar de devoción, con tradiciones comunitarias y vistas panorámicas que conectan con la grandeza del territorio.
Cerro Patamban – 3,500 msnm, municipio de Tangancícuaro
Hogar de ecosistemas purépechas y guardián de tierras agrícolas. Su silueta es parte del paisaje cotidiano de muchas comunidades rurales.
Cerro El Tecolote – 3,360 msnm, municipio de Zacapu
Cargado de simbolismo y ligado a asentamientos antiguos, este cerro es un referente histórico y natural de la Meseta Purépecha.
Cerro La Nieve – 3,440 msnm, municipio de Acuitzio
Destaca por su clima fresco y relación con rutas antiguas. Es un lugar rodeado de naturaleza, ideal para el descanso y la reflexión.
Para el pueblo purépecha, las montañas son mucho más que accidentes geográficos. Se consideran:
Territorio sagrado
Fuente de agua y vida
Espacio ceremonial
Protección espiritual
Identidad y raíces
Esta visión refuerza el compromiso de preservar estos espacios, tanto por su valor ecológico como por su significado cultural.
mrh