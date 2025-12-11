Conoce los cinco picos más altos de Michoacán y su valor cultural

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- En el marco del Día Internacional de las Montañas, autoridades estatales y medios públicos como SMRTV destacaron la relevancia de estos ecosistemas como símbolos de identidad, espiritualidad y biodiversidad, en especial dentro de la región purépecha, donde las montañas representan un elemento sagrado y ancestral.

Las montañas no solo forman el paisaje de Michoacán: son guardianas milenarias, refugio de historias, ceremonias y comunidades que han convivido con ellas durante generaciones. Su presencia es vital para conservar el equilibrio ecológico, almacenar agua, proteger la biodiversidad y reforzar la identidad cultural de los pueblos originarios.

Los picos más altos de Michoacán

En el estado destacan cinco cumbres principales por su altitud e importancia natural y social: