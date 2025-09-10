Conoce los 4 concursos artesanales que se llevarán a cabo en septiembre: Casart

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Durante septiembre, la Casa de las Artesanías de Michoacán (Casart), en coordinación con gobiernos municipales y consejos comunales, llevará a cabo cuatro concursos artesanales en distintas regiones del estado, en los cuales se otorgará una bolsa total de 157 mil 500 pesos en premios para 80 personas artesanas.

El director general de la Casart, Cástor Estrada Robles, informó que el calendario de concursos inicia el 11 de septiembre en la localidad de Santa Fe de la Laguna en el municipio de Quiroga, donde las y los visitantes podrán adquirir piezas en las ramas de alfarería como candelabros y candeleros; en textil mandiles en punto de cruz de algodón y bateas de madera decoradas.

Detalló que el 19 de septiembre, en el municipio de Paracho en la localidad de Ahuirán, se realizará la edición 39 del Concurso Artesanal de Textiles, talla en madera e instrumentos musicales, en la cancha de basquetbol de la localidad, donde tendrán a la venta piezas como rebozos de algodón con plumas, columnas de madera talladas, violines y guitarras.