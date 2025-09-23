Conoce las fechas límite de registro de estudiantes michoacanos para becas y apoyos

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La próxima semana se cumplen las fechas fatales para la inscripción de alumnas y alumnos, tanto en el Sistema de Gestión Escolar (SIGEM) —a través del cual las y los estudiantes acceden a diferentes apoyos—, como a la Beca Rita Cetina, programa que cuenta con su propio registro.

El registro en el SIGEM es un paso clave para acceder a becas y apoyos federales y estatales, recordó Gabriela Molina Aguilar, titular de la Secretaría de Educación del Estado (SEE), quien también llamó a directores y padres a completar el proceso antes del 25 de septiembre de 2025.