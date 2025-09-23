Michoacán

Conoce las fechas límite de registro de estudiantes michoacanos para becas y apoyos

Gabriela Molina, titular de la SEE, urgió a directores y padres a inscribir a los alumnos en el SIGEM para no perder programas como la beca Rita Cetina
NAOMI CARMONA
Publicado

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La próxima semana se cumplen las fechas fatales para la inscripción de alumnas y alumnos, tanto en el Sistema de Gestión Escolar (SIGEM) —a través del cual las y los estudiantes acceden a diferentes apoyos—, como a la Beca Rita Cetina, programa que cuenta con su propio registro.

El registro en el SIGEM es un paso clave para acceder a becas y apoyos federales y estatales, recordó Gabriela Molina Aguilar, titular de la Secretaría de Educación del Estado (SEE), quien también llamó a directores y padres a completar el proceso antes del 25 de septiembre de 2025.

“Tenemos el reto de tener registrados al 100% de alumnos y de alumnas. Sabemos que hay brecha digital, que en algunas zonas no es fácil el acceso a internet y tecnología, pero recordar que se está trabajando coordinadamente con los municipios. Yo mañana tengo una reunión con los alcaldes, donde vamos a pedir su apoyo, sobre todo para que en ciertas localidades podamos llevar el equipamiento tecnológico”
afirmó Molina Aguilar en rueda de prensa

El SIGEM, en sigen.c.michoacan.gob.mx, es una plataforma digital gestionada con Gobierno Digital para cargar datos de inscripción y evaluaciones de primaria y secundaria. Los directores deben ingresar usuario y contraseña, confirmar y corregir información, y presionar “guardar” para solicitar o recibir credenciales.

El registro en el sistema es fundamental para que niños y niñas accedan al programa de calzado escolar, ya que se adquiere con base en la matrícula registrada, así como a los beneficios que brinda el programa Jalo a Estudiar.

“Una vez que se cierre el sistema, no podemos reportar a más ni en la base de datos de educación federal, lo que significa que toda la planeación y programación se hace con base en esta estadística”
advirtió la secretaria

El registro en el SIGEM también es esencial para becas federales como la Rita Cetina, que beneficia a estudiantes de secundaria con mil 900 pesos bimestrales. El plazo para nuevo ingreso finaliza el 30 de septiembre de 2025, con preregistro de 204 mil alumnos. Para segundo y tercer grado, la información ya está cargada del ciclo anterior, pero se requiere actualizarla para recibir la tarjeta, detalló la funcionaria.

Molina Aguilar destacó que la información a zonas alejadas también llegará a través de asambleas informativas, buscando que ningún niño o niña quede fuera.

