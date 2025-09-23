Conoce las fechas límite de registro de estudiantes michoacanos para becas y apoyos

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La próxima semana se cumplen las fechas fatales para la inscripción de alumnas y alumnos, tanto en el Sistema de Gestión Escolar (SIGEM) —a través del cual las y los estudiantes acceden a diferentes apoyos—, como a la Beca Rita Cetina, programa que cuenta con su propio registro.
El registro en el SIGEM es un paso clave para acceder a becas y apoyos federales y estatales, recordó Gabriela Molina Aguilar, titular de la Secretaría de Educación del Estado (SEE), quien también llamó a directores y padres a completar el proceso antes del 25 de septiembre de 2025.
El SIGEM, en sigen.c.michoacan.gob.mx, es una plataforma digital gestionada con Gobierno Digital para cargar datos de inscripción y evaluaciones de primaria y secundaria. Los directores deben ingresar usuario y contraseña, confirmar y corregir información, y presionar “guardar” para solicitar o recibir credenciales.
El registro en el sistema es fundamental para que niños y niñas accedan al programa de calzado escolar, ya que se adquiere con base en la matrícula registrada, así como a los beneficios que brinda el programa Jalo a Estudiar.
El registro en el SIGEM también es esencial para becas federales como la Rita Cetina, que beneficia a estudiantes de secundaria con mil 900 pesos bimestrales. El plazo para nuevo ingreso finaliza el 30 de septiembre de 2025, con preregistro de 204 mil alumnos. Para segundo y tercer grado, la información ya está cargada del ciclo anterior, pero se requiere actualizarla para recibir la tarjeta, detalló la funcionaria.
RPO