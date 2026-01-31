Conoce las carreras que puedes estudiar en la Universidad Rosario Castellanos: Gabriela Molina

Para la sede de Zacapu, los programas disponibles son las licenciaturas en Administración y Comercio, Ciencias de Datos para Negocios, Derecho y Seguridad Ciudadana, Desarrollo Comunitario para Zonas Metropolitanas, Tecnologías de la Información y Comunicación, e Ingeniería en Inteligencia Artificial.

​En Múgica, las carreras ofertadas son las licenciaturas en Contaduría y Finanzas, Psicología (comunitaria), Administración y Comercio, Derecho y Seguridad Ciudadana, y Gestión Ambiental Sostenible, junto con la Ingeniería en Inteligencia Artificial.

"Como parte del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, se busca que los estudiantes actúen como agentes de cambio en sus contextos locales, fortaleciendo el desarrollo regional desde una perspectiva solidaria", detalló la titular de la Secretaría de Educación del Estado (SEE). Las y los interesados pueden registrarse en la página https://urc.cdmx.gob.mx/registro_sipra/.

