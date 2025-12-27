Conoce las carreras que podrás estudiar en la Universidad Rosario Castellanos, en Zacapu

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Las y los jóvenes que buscan una alternativa para cursar estudios universitarios en Michoacán cuentan con una opción más a través de la Unidad Académica Zacapu de la Universidad Nacional Rosario Castellanos, la cual mantiene abierto su proceso de registro hasta el próximo 6 de enero, informó el Instituto de Educación Media Superior y Superior del Estado de Michoacán (Iemsysem).
Esta sede ofrece una oferta educativa diversa y pertinente, lo que la convierte en una opción accesible para quienes desean continuar su formación profesional sin salir de su municipio o de la región, destacó la titular del Iemsysem, Mariana Sosa Olmeda.
En la Unidad Académica Zacapu se impartirán las licenciaturas en Administración y Comercio, Ciencias de Datos para Negocios, Derecho y Seguridad Ciudadana, Desarrollo Comunitario para Zonas Metropolitanas y Tecnologías de la Información y Comunicación, así como la Ingeniería en Inteligencia Artificial, ampliando el abanico de posibilidades académicas para las y los aspirantes.
“Con esta oferta académica, la Universidad Nacional Rosario Castellanos contribuye a ampliar la cobertura de educación superior y a generar más oportunidades para que las juventudes michoacanas continúen sus estudios universitarios. Tenemos el reto en 2026 de que 50 mil estudiantes michoacanos ingresen a la Universidad”, expuso Sosa Olmeda.
El inicio de clases está programado para el 2 de marzo de 2026, por lo que las y los interesados a conocer a detalle los programas disponibles y realizar su registro antes del cierre de la convocatoria, la cual se encuentra disponible en el portal: https://www.rcastellanos.cdmx.gob.mx/licenciatura-michoacan.
BCT