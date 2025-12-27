Conoce las carreras que podrás estudiar en la Universidad Rosario Castellanos, en Zacapu

En la Unidad Académica Zacapu se impartirán las licenciaturas en Administración y Comercio, Ciencias de Datos para Negocios, Derecho y Seguridad Ciudadana, Desarrollo Comunitario para Zonas Metropolitanas y Tecnologías de la Información y Comunicación, así como la Ingeniería en Inteligencia Artificial, ampliando el abanico de posibilidades académicas para las y los aspirantes.

“Con esta oferta académica, la Universidad Nacional Rosario Castellanos contribuye a ampliar la cobertura de educación superior y a generar más oportunidades para que las juventudes michoacanas continúen sus estudios universitarios. Tenemos el reto en 2026 de que 50 mil estudiantes michoacanos ingresen a la Universidad”, expuso Sosa Olmeda.

El inicio de clases está programado para el 2 de marzo de 2026, por lo que las y los interesados a conocer a detalle los programas disponibles y realizar su registro antes del cierre de la convocatoria, la cual se encuentra disponible en el portal: https://www.rcastellanos.cdmx.gob.mx/licenciatura-michoacan.

