Conoce las carreras de los nuevos planteles de la Universidad Rosario Castellanos

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El Instituto de Educación Media Superior y Superior del Estado de Michoacán (Iemsysem) invita a las y los estudiantes a conocer la oferta académica de los tres nuevos planteles de la Universidad Nacional Rosario Castellanos (UNRC) que iniciarán operaciones en la entidad como parte del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia.
El registro de aspirantes inició este lunes y concluirá hasta el 6 de enero de 2026, a través del sistema habilitado en la plataforma electrónica oficial: https://unrc.secihti.mx/micrositio_pirc. El inicio del ciclo escolar está programado para comenzar el 2 de marzo de 2026.
En el plantel Zacapu se impartirán las licenciaturas en Administración y Comercio, Ciencias de Datos para Negocios, Derecho y Seguridad Ciudadana, Desarrollo Comunitario para Zonas Metropolitanas, Tecnologías de la Información y Comunicación, así como la Ingeniería en Inteligencia Artificial.
El plantel Múgica ofrecerá las licenciaturas en Contaduría y Finanzas, Psicología Comunitaria, Administración y Comercio, Derecho y Seguridad Ciudadana, Gestión Ambiental Sostenible, además de la Ingeniería en Inteligencia Artificial.
Por su parte, en el plantel Zitácuaro se impartirán las licenciaturas en Contaduría y Finanzas, Psicología Comunitaria, Administración y Comercio, Derecho y Seguridad Ciudadana, Turismo Comunitario, Gestión Ambiental Sostenible, así como la Ingeniería en Inteligencia Artificial, ampliando las oportunidades de acceso a educación superior pública y de calidad para la juventud michoacana.
Para conocer mayores informes de cada una de las convocatorias, las y los interesados pueden consultar el sitio: https://www.rcastellanos.cdmx.gob.mx/licenciatura-michoacan.
