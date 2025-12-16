Conoce las carreras de los nuevos planteles de la Universidad Rosario Castellanos

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El Instituto de Educación Media Superior y Superior del Estado de Michoacán (Iemsysem) invita a las y los estudiantes a conocer la oferta académica de los tres nuevos planteles de la Universidad Nacional Rosario Castellanos (UNRC) que iniciarán operaciones en la entidad como parte del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia.

El registro de aspirantes inició este lunes y concluirá hasta el 6 de enero de 2026, a través del sistema habilitado en la plataforma electrónica oficial: https://unrc.secihti.mx/micrositio_pirc. El inicio del ciclo escolar está programado para comenzar el 2 de marzo de 2026.

En el plantel Zacapu se impartirán las licenciaturas en Administración y Comercio, Ciencias de Datos para Negocios, Derecho y Seguridad Ciudadana, Desarrollo Comunitario para Zonas Metropolitanas, Tecnologías de la Información y Comunicación, así como la Ingeniería en Inteligencia Artificial.