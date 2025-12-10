Conoce las bases y participa en “Exprésate en corto con el IEM”

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Con la finalidad de fortalecer la participación ciudadana y que los jóvenes se involucren en la democracia del estado y del país, el Instituto Electoral de Michoacán lanzó la convocatoria Exprésate en corto con el IEM, concurso que promoverá la expresión mediante la producción y exhibición de cortometrajes, fortaleciendo la creatividad, el compromiso social y el conocimiento sobre los derechos y saberes de la ciudadanía.

El consejero presidente, Ignacio Hurtado Gómez, refirió que este concurso será un trabajo de autocrítica para conocer la opinión de los jóvenes sobre los procesos electorales y la participación ciudadana que se promueve todo el año, toda vez que el objetivo es incrementar esta última para el próximo proceso electoral.

La secretaria de Cultura del Ayuntamiento de Morelia, Fátima Chávez Alcaraz, destacó que a través del arte se pretende sensibilizar los procesos de democratización, incentivar la participación e impulsar el voto.

En tanto, el director del Sistema Michoacano de Radio y Televisión (SMRTV), Benjamín Mendoza Madrigal, agregó que se trata de una deuda con la ciudadanía, por lo que visibilizar la democracia y la política permitirá una mayor apertura con los jóvenes.

La convocatoria, que también está impulsada por la Universidad Vasco de Quiroga (UVAQ) y la Universidad Montrer, tiene dos categorías: la primera es para personas realizadoras emergentes, que no tengan experiencia o que estén iniciando en los cortometrajes; y la segunda, para personas realizadoras con experiencia o consolidadas, con cinco años en el medio y al menos tres trabajos comprobables.

Las temáticas a participar son: la participación en elecciones, donde se detone la importancia del voto informado y responsable; o las juventudes como agentes de cambio en los procesos electorales. La segunda temática es sobre la construcción de ciudadanía, enfocada en participación social para transformar la comunidad o democracia y diversidad; inclusión, diálogo y derechos.

Se premiará a los tres primeros lugares de cada categoría y se podrán entregar hasta tres menciones honoríficas.