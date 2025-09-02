Conoce las agendas de cada partido para el segundo periodo en el Congreso de Michoacán

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El segundo año legislativo comenzará el próximo 15 de septiembre, sesión en donde además de darle arranque al siguiente periodo, se le tomará protesta a más de 100 juzgadores y juzgadoras de Michoacán, quienes atendieron la elección judicial del pasado 1 de junio.

En cuanto a las agendas de los partidos políticos, en el Partido Verde Ecologista de México se seguirán atendiendo los temas correspondientes al medio ambiente y derechos de los animales. La coordinadora, Sandra Arreola Ruíz, recordó que, entre los pendiente de dictaminación están iniciativas que abordan y castigan la crueldad y maltrato animal, cuestiones que serán prioridad para su bancada en términos de seguimiento.

Del partido con mayor presencia en el Congreso, Morena, se sabe que para este segundo año la prioridad estará en la reforma electoral a nivel nacional y que aterrizará en las legislaturas locales, así como temas de vivienda, el fortalecimiento de una Ley General de Economía Circular para mejorar los procesos de reutilización y reciclaje con la participación activa de sociedad, sector público y privado. Será temática principal también el paquete presupuestal para el siguiente año que hará llegar el Poder Ejecutivo.

Para el PAN la agenda de infancias seguirá siendo un tópico elemental en su agenda legislativa. La diputada Vanessa Caratachea Sánchez, refirió que, se buscará una nueva ley para la protección de niños, niñas y adolescentes, la cual será resultado de foros regionales y trabajada de manera interinstitucional. Acción Nacional también velará por los grupos vulnerables como adultos mayores.