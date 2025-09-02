Conoce las agendas de cada partido para el segundo periodo en el Congreso de Michoacán

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El segundo año legislativo comenzará el próximo 15 de septiembre, sesión en donde además de darle arranque al siguiente periodo, se le tomará protesta a más de 100 juzgadores y juzgadoras de Michoacán, quienes atendieron la elección judicial del pasado 1 de junio.
En cuanto a las agendas de los partidos políticos, en el Partido Verde Ecologista de México se seguirán atendiendo los temas correspondientes al medio ambiente y derechos de los animales. La coordinadora, Sandra Arreola Ruíz, recordó que, entre los pendiente de dictaminación están iniciativas que abordan y castigan la crueldad y maltrato animal, cuestiones que serán prioridad para su bancada en términos de seguimiento.
Del partido con mayor presencia en el Congreso, Morena, se sabe que para este segundo año la prioridad estará en la reforma electoral a nivel nacional y que aterrizará en las legislaturas locales, así como temas de vivienda, el fortalecimiento de una Ley General de Economía Circular para mejorar los procesos de reutilización y reciclaje con la participación activa de sociedad, sector público y privado. Será temática principal también el paquete presupuestal para el siguiente año que hará llegar el Poder Ejecutivo.
Para el PAN la agenda de infancias seguirá siendo un tópico elemental en su agenda legislativa. La diputada Vanessa Caratachea Sánchez, refirió que, se buscará una nueva ley para la protección de niños, niñas y adolescentes, la cual será resultado de foros regionales y trabajada de manera interinstitucional. Acción Nacional también velará por los grupos vulnerables como adultos mayores.
Particularmente la diputada presentará iniciativas en materia electoral a fin de "blindar" el próximo proceso de elecciones.
También de la oposición, el diputado Guillermo Valencia Reyes, adelantó que en el PRI se seguirá dándole enfoque a los temas de seguridad.
"Pues vamos a seguir con temas de seguridad. Ustedes ven que presentamos una gran cantidad de iniciativas, que aún algunas de ellas están en el tintero. Yo espero que podamos presionar para que se haga una realidad".
De la Representación Parlamentaria, la legisladora Eréndira Isauro, mencionó que la prioridad para su bancada es el tema de mujeres, iniciativas que tienen el objetivo de buscar erradicar la violencia de género. También en la agenda están tópicos en pro de comunidades originarias y mujeres indígenas. La diputada invito, en este sentido, al evento en el Congreso respectivo al Día Internacional de la Mujer Indígena.
El PRD también estará priorizando los temas de mujeres, agenda que ha posicionado la diputada Brissa Arroyo Martínez.
Esta redacción buscó a representantes del PT y de Movimiento Ciudadano con el fin de conocer su agendad legislativas para el segundo año, sin obtener respuesta
mrh