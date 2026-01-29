Conoce el funcionamiento del Poder Judicial de Michoacán con sus visitas guiadas

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Con el objetivo de fortalecer la cercanía con la sociedad y transparentar la labor que diariamente se realiza en la institución encargada de la administración e impartición de justicia, el Poder Judicial de Michoacán pone a disposición de la ciudadanía el programa de Visitas Guiadas, dirigido principalmente a estudiantes de licenciatura en Derecho y áreas afines, así como al público en general.

Este programa busca que las y los visitantes se acerquen de manera directa al trabajo que desarrollan los órganos jurisdiccionales y administrativos, promoviendo una justicia comprensible, accesible y cercana a las personas.