Conoce a las personas que serán galardonadas con el Premio Eréndira 2025: Secum

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Secretaría de Cultura de Michoacán (Secum) anuncia a la y los galardonados del Premio Estatal de las Artes Eréndira 2025, máximo reconocimiento que otorga el estado a las trayectorias artísticas. En esta edición, el jurado distinguió a Uvaldo Ríos Nañez en Música y artes sonoras, a Margarita Vázquez Díaz en Literatura y a Mizraim Cárdenas Hernández en Artes visuales.

La secretaria de Cultura, Tamara Sosa, detalló que se recibieron 33 postulaciones en total, de las cuales 29 concluyeron su proceso de integración, y después de la revisión de requisitos, la comisión dictaminadora evaluó 27 expedientes provenientes de asociaciones civiles, instituciones educativas, comunidades, autoridades comunales y dependencias de los distintos órdenes de gobierno.

La ganadora en el área de literatura, Margarita Vázquez Díaz, es poeta, narradora y promotora cultural; radica en Morelia desde 1984. Autora de más de una decena de libros, entre ellos “De cara al caracol”, poesía reunida 1985–2024”, ha impulsado el fomento a la lectura y la formación literaria por más de tres décadas en Michoacán. Ha participado en encuentros nacionales e internacionales y fue homenajeada en 2025 dentro de las actividades de la Fiesta del Libro y la Rosa (UNAM).