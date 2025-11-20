Conmemoraron el CXV Aniversario del inicio de la Revolución Mexicana

El recorrido inició en punto de las 9:00 horas desde la Glorieta 5 de Mayo y avanzó por avenidas 5 de Mayo y Juárez, así como por la calle Morelos, hasta llegar a la plaza principal. Allí, el presidente Carlos Soto Delgado, acompañado de integrantes de su equipo de trabajo, recibió a cada agrupación. La avanzada estuvo integrada por la Escolta, Banda de Guerra y personal de la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, así como adultos mayores del DIF-Zamora, la reina y princesas de las Fiestas Patrias Zamora 2025 y el Deportivo Zamora.