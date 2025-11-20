Conmemoraron el CXV Aniversario del inicio de la Revolución Mexicana

Zamora, Michoacán (MiMorelia.com).- En un ambiente lleno de color y entusiasmo, el Gobierno Municipal llevó a cabo el tradicional desfile cívico-deportivo por el CXV Aniversario del inicio de la Revolución Mexicana. El evento transcurrió en completa tranquilidad y contó con la participación de 85 contingentes conformados por escuelas, organizaciones deportivas, clubes, academias e instituciones de auxilio, que dieron muestra de disciplina y espíritu comunitario.
El recorrido inició en punto de las 9:00 horas desde la Glorieta 5 de Mayo y avanzó por avenidas 5 de Mayo y Juárez, así como por la calle Morelos, hasta llegar a la plaza principal. Allí, el presidente Carlos Soto Delgado, acompañado de integrantes de su equipo de trabajo, recibió a cada agrupación. La avanzada estuvo integrada por la Escolta, Banda de Guerra y personal de la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, así como adultos mayores del DIF-Zamora, la reina y princesas de las Fiestas Patrias Zamora 2025 y el Deportivo Zamora.
A su paso por el centro de la ciudad, los contingentes ofrecieron demostraciones deportivas, recreativas y físicas que fueron ovacionadas por los asistentes. Según el informe presentado por la Dirección de Educación y Cultura, la Dirección de Deportes y la Jefatura del Sector 13 de Educación Física, el desfile reunió una bandera, seis bandas de guerra, tres bandas de música, 5 mil 335 participantes a pie, 123 vehículos y 76 equinos, consolidándose como uno de los eventos cívicos más destacados del año.
mrh