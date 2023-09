Conmemoran en Pátzcuaro el CLXXVI aniversario de la Heroica Gesta de Los Niños Héroes

Pátzcuaro, Michoacán (MiMorelia.com).- El presidente Julio Arreola Vázquez encabezó la ceremonia cívica simbólica conmemorando el CLXXVI aniversario de la Heroica Gesta de Los Niños Héroes en la plaza Vazco de Quiroga.

La batalla del Castillo de Chapultepec, nos recuerda el compromiso que debemos tener con nuestra madre patria, así como las obras terminadas entregadas en esta administración; nos recuerda el compromiso del gobierno con su pueblo.

La institución encargada de organizar el acto cívico calló en la Escuela Secundaria Técnica no. 4 bajo dirección de la maestra Ventura Oros Donato, mientras el maestro de danza folklorica Romualdo Valenzuela Román entonó el himno nacional ante los presentes coordinados por el director Gaston Arredondo Rangel.

En la ceremonia asistieron el cabildo que conforma el equipo de trabajo del gobierno de Pátzcuaro; presidente municipal, Julio Alberto Arreola Vázquez; la presidenta del DIF Andrea Rodríguez Rodríguez; el secretario municipal L.E.F. Ademir Gonzalez Reyes; el regidor Acceso De La Información Pública, Transparencia Y Protección De Datos C. Félix Cázarez Rodríguez; la regidora Planeación, Programación Y Desarrollo Sustentable, Lic. Erika Yaneth Velázquez Dionicio; el regidor Desarrollo Social Y Deportes, C. Eduardo Zavala Padilla; la regidora Cultura, Turismo, Ciencia, Tecnología E Innovacion, C. Nallely Janneth Garrido Montaño; el regidor Desarrollo Económico. Comercio Y Trabajo, Lic. Pedro Corral Velazquez; regidora Educación, Asuntos De La Mujer Y Salud, Lic. Erika Tinoco Tovar; el regidor Asuntos Indígenas Y Asuntos Migratorios, Lic. Víctor Manuel Báez Aguilar; la regidora Derechos Humanos Y Grupos En Situación De Vulnerabilidad Y Juventud, C. Paulina Aguilar Montaño; el regidor Desarrollo Urbano Y Obras Publicas, Arq. Juan Maho Ochoa; así mismo funcionarios municipales e instituciones educativas y medios de comunicación.