Conmemora Carlos Soto el 452 aniversario de la fundación de Zamora

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Un día como hoy, pero de 1574, se sentaron las bases de este pueblo que nació en valle fértil, gracias al esfuerzo de sus primeros pobladores y al trabajo constante de generaciones que, con dedicación y amor, han construido la ciudad que conocemos, señaló el presidente Carlos Soto Delgado en el acto cívico alusivo al 452 aniversario de la fundación de Zamora.

En el evento conmemorativo, que inició con el izamiento del Lábaro Patrio por los integrantes del Buen Gobierno, Soto Delgado resaltó que hoy es un día especial porque, con orgullo y profundo sentido de pertenencia, festejamos esta tierra con historia, identidad y espíritu. Ha sabido mantenerse firme a lo largo del tiempo y, desde sus orígenes, ha sido sinónimo de trabajo, fe, tradición y comunidad.