Conmemora Carlos Soto el 452 aniversario de la fundación de Zamora

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Un día como hoy, pero de 1574, se sentaron las bases de este pueblo que nació en valle fértil, gracias al esfuerzo de sus primeros pobladores y al trabajo constante de generaciones que, con dedicación y amor, han construido la ciudad que conocemos, señaló el presidente Carlos Soto Delgado en el acto cívico alusivo al 452 aniversario de la fundación de Zamora.
En el evento conmemorativo, que inició con el izamiento del Lábaro Patrio por los integrantes del Buen Gobierno, Soto Delgado resaltó que hoy es un día especial porque, con orgullo y profundo sentido de pertenencia, festejamos esta tierra con historia, identidad y espíritu. Ha sabido mantenerse firme a lo largo del tiempo y, desde sus orígenes, ha sido sinónimo de trabajo, fe, tradición y comunidad.
Detalló que la historia recuerda que Zamora no solo se edifica con piedra y adobe, sino con valores como la solidaridad, el respeto, el esfuerzo diario y el compromiso con el bien común, que es la herencia que corresponde honrar y fortalecer, porque en la conmemoración del 450 aniversario se dio inicio a una etapa de reflexión sobre lo que somos y a dónde se quiere ir, y que en el 451 el compromiso se transformó en acción, se fortalecieron proyectos y se consolidó la idea de que el desarrollo de Zamora debe ser integral, incluyente y sostenible.
El presidente destacó que en este 452 aniversario se refrenda el camino de caminar juntos sociedad y gobierno, se mira con respeto el pasado, se reconoce el trabajo realizado en los últimos años y se asumen con responsabilidad los retos del presente, porque la ciudad sigue creciendo, adaptándose a los cambios, pero sin perder esa esencia, tradiciones y el sentido de comunidad que la distingue.
El programa incluyó la presentación del Himno a Michoacán, que regaló la ciudad hermana de Cajicá, Colombia, por parte de la alcaldesa Fabiola Jácome Rincón; la participación de la Danza de los Viejitos y la interpretación de las tradicionales mañanitas, a cargo de los niños que integran el Coro Comunitario de Zamora, acompañados por el Mariachi Ordaz.
