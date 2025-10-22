Conmemora Bedolla el 211 aniversario del decreto de la Constitución de Apatzingán

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El gobernador Alfredo Ramírez Bedolla presidió en Apatzingán los actos conmemorativos por el 211 aniversario del Decreto Constitucional para la Libertad de la América Mexicana.

Desde la tierra donde José María Morelos promulgó la primera Constitución de 1814, el mandatario destacó que este documento, acompañado de los Sentimientos de la Nación, es muestra del gran valor del generalísimo, pero también del ideal de un pueblo que se levantó en armas para lograr la independencia de México.