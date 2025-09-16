Conmemora Bedolla el 20 Aniversario Luctuoso de Zarazúa Ortega

En el acto efectuado en el Secretaría de Seguridad Pública (SSP), el mandatario montó una guardia de honor, mientras que el secretario de Comunicaciones y Obras Públicas, Rogelio Zarazúa Sánchez, hijo del homenajeado, fungió como orador oficial; asistieron familiares y amigos de Zarazúa Ortega, así como secretarios del Gobierno estatal.