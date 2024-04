Congreso sigue a la espera de iniciativas del Plan Morelos

De igual forma, el legislador panista aseguró que no han recibido ninguna notificación sobre alguna iniciativa enviada por el Ejecutivo a 8 meses de la presentación del Plan Morelos: “Sabemos que se hizo esta presentación en un gran evento pero pues en lo particular, que hayamos recibido alguna iniciativa, alguna propuesta que ya tengamos que revisar sobre estos temas pues no, no tenemos algo en particular; yo pertenezco a la Comisión de Seguridad y no se ha presentado nada que tenga que ver con el Plan Morelos; yo también pertenezco a la Comisión de Presupuesto y en ese sentido tampoco hemos recibido alguna propuesta de modificación del presupuesto o algo diferente que tenga que plantear para hacer algún ajuste”.

Si bien, existe un amplio consenso entre los legisladores de oposición en que algunas propuestas planteadas en el Plan Morelos serán totalmente rechazadas, como las reformas para “democratizar” el Poder Judicial -que dependen además de una reforma federal-, existen otras que pueden ser apoyadas dependiendo lo que se pretenda como la autonomía financiera de la UMSNH, elevar hasta el nivel medio superior la educación básica y la protección del medio ambiente.

No obstante, comentó Díaz Chagolla, siguen a la espera de que al menos las iniciativas en las que pudiera haber consenso lleguen al Congreso: "Nosotros lo vimos como un magno evento para anunciar un listado de buenas intenciones que desafortunadamente en algunos casos solo se va a quedar en eso; un magno evento solo para hablar de una utopía y pues en eso ha quedado; ni siquiera lo comentamos (entre los compañeros) porque estábamos esperando, que sucediera algo palpable y nos demostrara qué iba a ser algo real”.

Sin embargo, Hernández Íñiguez dijo que, aunque pueden existan coincidencias en cuanto algunas propuestas como la de fortalecer financieramente a la UMSNH, en la realidad el Ejecutivo no ha demostrado ese genuino interés ya que existen algunas iniciativas que pretenden eso pero que no han sido atendidas porque provienen de la oposición.