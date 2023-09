Congreso michoacano, la pieza que falta para despenalizar el aborto: Carolina Rangel

Al interior de la LXXV Legislatura, llamó a que, al menos los diputados afines a la cuarta transformación sigan los lineamientos de izquierda respecto a sus votaciones.

"Es una invitación a que todos y todas quienes busquen ser partícipes de la cuarta transformación actualmente o en un futuro, realmente estén alineados a los principios, no traicionar al pueblo de México implica no traicionar a Michoacán y no traicionar a las mujeres con las que tenemos una deuda histórica".

Rangel Gracida también exhortó a las y los diputados, a dejar de lado sus creencias personales, recordando que, son las mujeres que abortan en la ilegalidad, quienes ponen en riesgo su vida:

"No despenalizar el aborto sigue costando vidas. Si somos 'providas' hay que ver por las vidas que tenemos que atender: no más muertes maternas debería ser la consigna del Congreso", sentenció.

AC