Congreso local propone 5 puntos a SCJN para realizar consultas ciudadanas e indígenas

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Una vez que las comisiones de Educación, y de Derechos Indígenas y Afromexicanos, entregara un plan de trabajo respecto a las consultas indígenas y personas con discapacidad, a la Mesa Directiva y la Junta de Coordinación Política (Jucopo), el área de jurídico del Congreso de Michoacán, estará acudiendo este lunes a la Suprema Corte de la Justicia de la Nación, con el fin de atender observaciones de la SCJN en torno a las declaraciones de invalidez de 84 artículos de la Ley de Educación del Estado.

Lo anterior a escasos dos días de que se cumpla la fecha fatal para subsanar lo mandatado por los ministros, atendiendo los intereses de ambos sectores, pues se consideró que, ni a las comunidades indígenas, ni a las personas con discapacidad se les tomó en cuenta para elaborar la Ley de Educación, decretada el 15 de mayo del 2020.

Fue el 31 de mayo del año pasado, cuando los ministros de la nación aprobaron el acta de inconstitucionalidad de las normas educativas; al menos 14 artículos de la ley fueron relativos a la educación indígena, inclusiva y especial.

Brenda Fraga Gutiérrez, presidenta de la Comisión de Derechos Indígenas y Afromexicanos detalló que, el pasado viernes se entregó a la presidencia del Congreso, a la Jucopo y a la secretaría de finanzas internas, el plan de trabajo que contempla los siguientes "cinco productos":

Plan de acción para hacer las consultas inmediatas; de estos resultados se permitirá: Generar un protocolo de consultas. Modificación a la Ley de Educación Ley de Consulta Ciudadana Modificación a la Ley Orgánica y de Procedimientos del Congreso para generar desde el instituto de investigación del Congreso, un área específica para consultas.

Con esta estrategia, la diputada del Partido del Trabajo (PT) mencionó, se realizarán las consultas ciudadanas como un método de legislación.

"Así evitaremos que andemos piboteando por todos lados quién hace una consulta y cómo, sino que ya exista un área muy específica que aplique consultas de cualquier tema relacionado con personas con discapacidad o comunidades indígenas; si un diputado quiere presentar una iniciativa de esos temas, primero tiene que ir al departamento de consultas, hacerla, esperar una respuesta e iniciar un procedimiento legislativo, si no, no pasaría ninguna iniciativa a Pleno. Esto nos ahorraría tiempo, nos ahorraría penas con las instancias, pero sobre todo instalaríamos el derecho a la consulta como lo ha mandatado la Suprema Corte".

Fraga Gutiérrez negó que el Congreso de Michoacán esté actualmente en desacato federal, pues aún no se cumple el plazo para atender los señalamientos de la SCJN.

"Estamos todavía en la fase de atención de la sentencia, no estaríamos en desacato porque estamos en la ruta de cumplimiento de la fecha, el desacato sería no haber hecho nada; lo que nosotros pretendemos es atender de fondo y subsanar posibles errores que pudiéramos cometer si es que no atendemos estos cinco productos".

Posterior a la visita del área jurídica del Poder Legislativo local al máximo tribunal de México, la intención de los diputados es acudir personalmente con los ministros para explicar a detalle el plan de trabajo para la aplicación de consultas desde el parlamento michoacano.

EA