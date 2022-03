Congreso declara improcedentes los juicios políticos contra Silvano Aureoles

El tercer proceso fue presentado por el apoderado legal del rancho la nueva gloria, Roberto Raúl Saralegui Pérez, en contra del ex gobernador y de los ex funcionarios Carlos Maldonado Mendoza y Rubén Medina Niño, ex titulares de la Secretaría de Finanzas y Administración, así como de la Secretaría de Desarrollo Rural y Agroalimentario respectivamente y contra quien resulte responsable.

De acuerdo al acusante señala que no se le otorgaron los pagos correspondientes del programa de mejoramiento genético y repoblamiento ganadero de ganado bovino, caprino y ovino, por un monto de 40 millones 800 mil pesos, donde cada productor recibiría de 3 mil a 25 mil pesos.

Sin embargo, este también fue desechado con 18 votos a favor del dictamen, 8 en contra y la abstención de la diputada priista Daniela de los Santos Torres.

SHA