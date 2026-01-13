Congreso debe poner lupa a la gestión financiera de la UMSNH: Hugo Rangel, ante fallas de administración presupuestal

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- A partir de las recientes declaraciones del secretario de Finanzas y Administración del Estado, Luis Navarro, quien reconoció que la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH) no ha administrado adecuadamente el llamado “presupuesto pleno” y que, a pesar de contar con una asignación constitucional garantizada, la institución solicitó y recibió recursos adicionales del Gobierno del Estado, se reavivó el debate público sobre el manejo de los recursos universitarios, particularmente cuando la Universidad inició el ejercicio fiscal 2026 con un presupuesto incompleto y sin claridad en su ejecución.

El diputado del Partido del Trabajo, Hugo Rangel, recordó que durante la aprobación de la reforma constitucional que establece una asignación del 4.5 por ciento del presupuesto estatal para la UMSNH, creciente además año con año, advirtió que el fortalecimiento financiero de la Universidad debía ir acompañado de mayores exigencias de transparencia, austeridad y eficiencia en el ejercicio del gasto. Sin embargo, subrayó que el arranque del ejercicio fiscal 2026 con un presupuesto incompleto evidencia que dichos compromisos no se han traducido en una administración responsable, generando incertidumbre operativa en una institución que hoy cuenta con un respaldo presupuestal sin precedentes.

El legislador petista señaló que esta falta de claridad y suficiencia presupuestal responde a una falla estructural en el manejo del gasto público universitario, misma que pone en riesgo la estabilidad financiera de la propia institución y compromete el cumplimiento de sus funciones sustantivas: la formación profesional, la investigación científica, la extensión cultural y la vinculación social, pilares fundamentales para el desarrollo educativo y social de Michoacán.

Asimismo, recordó que durante el proceso de reforma a la Ley Orgánica de la Universidad Michoacana propuso que los cargos de tesorero y contralor universitario fueran designados por el Consejo Universitario, con el objetivo de garantizar equilibrios y contrapesos en el manejo financiero de la institución. Una medida que fue desechada y que hoy se exhibe como una omisión estratégica grave, al dejar abiertas las puertas a prácticas discrecionales y a una administración deficiente de los recursos públicos.

Finalmente, Hugo Rangel subrayó que no basta con consignar recursos en la Constitución si no existen mecanismos efectivos de supervisión, transparencia y rendición de cuentas. Por ello, advirtió que es urgente que el Congreso del Estado ponga la lupa en el manejo presupuestal de la Universidad Michoacana y revise a fondo la forma en que se están ejerciendo los recursos públicos para evitar que el financiamiento garantizado a la educación superior se convierta en un cheque en blanco para la mala administración, los gastos superfluos o el desvío de recursos lejos de las funciones sustantivas de la universidad.

