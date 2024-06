Congreso de Michoacán, sin solicitud para intervenir en el caso Tiquicheo

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Ante el Congreso de Michoacán no se ha presentado una solicitud por parte de las autoridades electorales y del gobierno para que el Poder Legislativo intervenga en el caso de Tiquicheo, municipio de cual aún no se han generado los cómputos de la elección del 2 de junio.

A pesar de que el recuento de casillas concluyó hace más de una semana, en Tiquicheo las condiciones de inseguridad impidieron al comité municipal del Instituto Electoral de Michoacán realizar el cómputo debido; tampoco fue posible el traslado de los paquetes electorales a la sede central del IEM en Morelia.

Sobre lo anterior, la presidenta del Congreso, Ivonne Pantoja Abascal, reconoció que ante la Mesa Directiva no se ha presentado una solicitud para intervenir.

"Aquí al Congreso todavía no nos ha llegado nada, no nos ha llegado ningún aviso, ninguna solicitud, yo estoy en espera de que en el momento de que nos llegue alguna solicitud, bueno, podamos analizar la mejor manera de ver cómo vamos a apoyar. Ahorita por lo pronto no nos ha llegado al Congreso nada", dijo.

La diputada abundó en que será con las y los integrantes de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) con quienes se estará analizando el tema de Tiquicheo.

En una situación similar se encuentra Cotija, ante el homicidio de Yolanda Sánchez Figueroa, alcaldesa que murió en un ataque armado el pasado 3 de junio.

"Ahorita estaba viendo también de otros municipios, por ejemplo, Cotija; no nos ha llegado tampoco ninguna solicitud para ver el tema que es lamentable y que todavía nos tienen consternado el asesinato de la de la alcaldesa Yolanda. Y bueno, pues vamos a esperar ahorita no está en nuestra cancha, no está en cancha del Congreso", apuntó.

