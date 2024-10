Congreso de Michoacán, sin seguridad ante posibles manifestaciones pro y contra el aborto

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El presidente de la Mesa Directiva, Juan Antonio Magaña de la Mora, reconoció que no ha solicitado seguridad por las posibles manifestaciones que se lleven a cabo en pro y en contra del aborto, esto ante tres puntos en la orden del día que se estarán leyendo en la sesión programada para este jueves 10 de octubre.

A decir del diputado, en el Congreso de Michoacán no hay señales de posibles manifestaciones, razón por la cual no se ha solicitado intervención de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), sin embargo, no lo descartó.