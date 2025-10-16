Michoacán

Congreso de Michoacán se aprueba 22% más de presupuesto para 2026

De los mil 309 millones de pesos para el Legislativo, más de 310 irán dirigidos a la Auditoría de Michoacán
NAOMI CARMONA
Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- En votación económica, la 76 Legislatura aprobó su proyecto de presupuesto para el ejercicio fiscal del 2026, por un monto total de mil 309 millones 114 mil 280 pesos, 22% más que el presupuesto de este año. De la referida cantidad, 310 millones 937 mil 729 pesos estarán dirigidos a la Auditoría Superior de Michoacán (ASM), institución que depende del Congreso local tras la desaparición de su UPP en noviembre del 2022.

Durante la sesión de este jueves, sólo el priista Guillermo Valencia Reyes se posicionó en contra del proyecto presupuestal, advirtiendo que el de Michoacán se convertirá en el segundo Congreso más caro del país. Actualmente, la Ciudad de México y el Estado de México se encuentran en los primeros dos lugares.

"Hoy quieren que aumentemos un 22% del presupuesto, que nos llevaría a encabezar la lista de los congresos que más gastan, y estamos hablando de la austeridad. Yo sé que mi voto no hará la diferencia, pero quiero dejar constancia por congruencia, por principios. La cantidad es ofensiva para un pueblo como Michoacán, que tiene tantas carencias, que tiene tantas necesidades", dijo.

