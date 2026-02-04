Congreso de Michoacán ratifica a Francisco Ramírez como titular de la SECOEM

En este tenor, las diputadas y diputados integrantes de la comisión analizaron que la propuesta del titular del Poder Ejecutivo cumpliera con los requisitos establecidos para ocupar el cargo conferido, de tal forma que observaron que Francisco Ramírez Flores es licenciado en Derecho, con cédula profesional expedida por la Dirección General de Profesiones, en fecha de 13 de mayo de 2002.

De igual manera, presentó carta bajo protesta de decir verdad, en apego a lo establecido en el artículo 247, fracción I, del Código Penal Federal, manifestando que la documentación presentada es auténtica.

Francisco Ramírez Flores cuenta con 50 años de edad, no está sujeto a sanción administrativa o sancionado por delito doloso, acreditado con certificado de no inhabilitación de la Secretaría de la Contraloría con fecha 15 de enero de 2026; no cuenta con antecedentes penales, y no cuenta con algún registro de sentencia condenatoria irrevocable de carácter penal del fuero federal.

“Derivado de lo anterior y una vez analizado y estudiado el expediente remitido por el licenciado Alfredo Ramírez Bedolla, gobernador del estado, las diputadas y diputados de esta Comisión de Gobernación encontramos que el C. Francisco Ramírez Flores acredita los requisitos y condiciones exigidas para ocupar la Secretaría de Contraloría del Gobierno del Estado de Michoacán”, puntualizaron.

rmr