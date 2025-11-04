Michoacán

Congreso de Michoacán podría designar mañana a la alcaldesa de Uruapan

La propuesta del "Movimiento del Sombrero", a través del diputado uruapense Carlos Bautista, es que la viuda de Manzo, Grecia Quiroz, sea la nueva alcaldesa del municipio
Naomi Carmona
Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Con la recepción del acta del cabildo de Uruapan, notificando la ausencia definitiva del presidente de Uruapan ante el asesinato de Carlos Manzo Rodríguez, el documento estará pasando a la Comisión de Gobernación en el Congreso de Michoacán para generar el dictamen y citar a sesión extraordinaria, la cual se prevé sea el día de mañana, miércoles 5 de noviembre.

La primera información que se dio a conocer fue la propuesta del diputado Carlos Bautista Tafolla, quien consideró a Grecia Quiroz, viuda de Manzo Rodríguez, como la presidenta sustituta.

Fue durante este martes cuando el acta llegó a la Mesa Directiva del Congreso, tras la sesión del cabildo uruapense realizada el lunes 3 de noviembre.

La Mesa Directiva tendrá 12 horas para citar a sesión extraordinaria.

