Congreso de Michoacán honra a la comunidad sorda con la colocación de su bandera en Palacio Legislativo

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Como una muestra de reconocimiento a su fortaleza y unidad, el Congreso de Michoacán honró a la comunidad sorda colgando su bandera, que les representa, en el balcón central del Palacio Legislativo.

El evento fue encabezado por la diputada del PRD, Brisa Arroyo Martínez, quien mencionó avances en la inclusión para las personas con discapacidad auditiva; no obstante, reconoció que los esfuerzos no han sido suficientes para garantizar los derechos plenos de esta comunidad. En este sentido, la perredista prometió que el Congreso michoacano será un aliado a través de leyes que protejan sus garantías.

"Sabemos que ha habido algunos avances para tener un espacio de inclusión, para lograr un entorno de inclusión, pero no ha sido suficiente porque sus derechos no han sido del todo reconocidos. Además, la identidad cultural que nos brinda la comunidad sorda debe ser urgentemente reconocida, visibilizada y, por supuesto, respetada", dijo.