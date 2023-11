Congreso de Michoacán es aliado del IEM: Ignacio Hurtado

En este sentido, destacó algunos eventos en los que el IEM ha acompañado directamente al Legislativo, como lo son el parlamento infantil, el parlamento juvenil, y el encuentro de mujeres indígenas.

"El Congreso no solamente lo ha visto, sino que ha vivido de cerca el trabajo del instituto, me parece que dentro del Congreso ellos -las y los diputados- están claros del trabajo del instituto, al final del día cuando ellos empiecen a ver los conceptos -del presupuesto- no hay mucho margen de donde agarrar", agregó.

Hurtado Gómez auguró una posible modificación desde la LXXV Legislatura al presupuesto anunciado por el gobierno estatal, no obstante, dijo, el IEM debe continuar con el proceso electoral con la cantidad que se le designe a partir de enero. "No hay vuelta de hoja, pero hay que irnos con calma", mencionó.

rmr