Congreso de Michoacán, en riesgo de embargo; debe 30 mdp en laudos

La diputada morenista evitó dar un número total de laudos acumulados, sin embargo, dijo, cuatro son los más urgentes por atender, pues el Congreso podría ser embargado si la situación no se resuelve; agregó, los adeudos laborales se acumularon desde hace dos legislaturas.

Para la presidenta de la Mesa Directiva, el Congreso de Michoacán debe ser responsable y evitar demandas en materia laboral.

"Yo me quiero ir dejando cuentas claras al nuevo presidente o presidenta, porque ha sido una cadena de que no hay nada de información, no hay cómo entrarle, llegan las demandas y una va actuando conforme van llegando", finalizó.

rmr