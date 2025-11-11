Congreso de Michoacán dedicará sesión especial a Carlos Manzo

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El Poder Legislativo de Michoacán ha decidido dedicar un espacio formal a la memoria y a los acontecimientos derivados del homicidio del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo Rodríguez, programando una sesión donde se prevé la intervención de prácticamente todas las fuerzas políticas representadas en el Congreso.

Diez días después del trágico suceso que sacudió al estado, la agenda legislativa del miércoles 12 de noviembre ha sido reconfigurada para priorizar el tema, evidenciando una respuesta tardía, pero unánime en la tribuna.