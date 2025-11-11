Congreso de Michoacán dedicará sesión especial a Carlos Manzo

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El Poder Legislativo de Michoacán ha decidido dedicar un espacio formal a la memoria y a los acontecimientos derivados del homicidio del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo Rodríguez, programando una sesión donde se prevé la intervención de prácticamente todas las fuerzas políticas representadas en el Congreso.
Diez días después del trágico suceso que sacudió al estado, la agenda legislativa del miércoles 12 de noviembre ha sido reconfigurada para priorizar el tema, evidenciando una respuesta tardía, pero unánime en la tribuna.
La estructura de la sesión, de acuerdo con el orden del día, refiere que, tras despachar formalidades administrativas (actas únicas, ordinarias y extraordinarias, y el informe de inasistencias de octubre), el grueso del debate se centrará en la lectura de posicionamientos oficiales.
Desde el diputado independiente Carlos Alejandro Bautista Tafolla hasta la bancada de Morena, pasando por Movimiento Ciudadano, PRI, PRD, PAN, PT y PVEM, todas las representaciones parlamentarias han solicitado hacer uso de la voz para fijar su postura sobre los "acontecimientos ocurridos en el municipio de Uruapan, Michoacán".
La crítica subyacente es que la tragedia se ha convertido en el escenario perfecto para el arribismo, donde cada partido busca capitalizar el dolor colectivo y la indignación ciudadana manifestada en las calles de Michoacán, tal como se vio en las movilizaciones recientes.
Personajes como Ricardo Salinas Pliego, Lili Téllez y Vicente Fox han utilizado el nombre de Carlos Manzo para generar polarización. Ahora, la LXXIV tendrá una sesión dedicada totalmente al alcalde uruapense. En junio de este 2025 asesinaron a Salvador Bastida García y Martha Laura Mendoza Mendoza, alcalde y alcaldesa de Tacámbaro y Tepalcatepec, respectivamente. A ellos no se les dedicó una sesión.
La preocupación por el uso político de la violencia fue expresada por Octavio Ocampo Córdova, dirigente estatal del PRD:
"Yo no comparto. La verdad yo creo que no lo comparto. Estar a la sesión, estaré presente, pero sí yo le he llamado a que se deje de utilizar una tragedia para aprovecharse con fines electorales. Eso no puede pasar, no puede ser, pero eso se ve mal en política".
El perredista también criticó que dichos posicionamientos llegaron tarde, a más de una semana del homicidio. No obstante, reconoció que estará presente en el encuentro legislativo del miércoles, pero no será él quien represente en tribuna al de la Revolución Democrática.
rmr