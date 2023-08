Congreso de Michoacán deberá revisar "Plan Morelos" de Bedolla: Ernesto Núñez

Aunque señaló que el presentar el plan ante miles de personas que fueron llevadas desde distintos puntos del estado puede ser criticable, consideró que no es un acto equívoco y señaló que se tendrá que esperar a ver cómo se trabaja la propuesta para que no quede plasmada solamente en el mensaje.

"El mecanismo puede ser criticable, sobre todo a la oposición luego le duele cuando hay este tipo de encuentros masivos, quizá hasta desgastan luego a la gente, pero es el diseño del gobierno del estado y del gobernador y me parece que tampoco es equívoco. Lo importante es ver el mensaje, cómo se trabaja la ruta, porque también si nada más queda en un mensaje me parece que no tiene funcionalidad, debe ser un mensaje, pero que se le dé seguimiento a lo que vaya a plantear", agregó.

Y aunque se estima que en Congreso hay alrededor de 700 iniciativas pendientes de dictaminar, Núñez Aguilar consideró que si el mandatario estatal hace una propuesta formal, se tendrá la oportunidad de revisarla antes de que cierre el año, toda vez que viene el proceso electoral y muchos legisladores dejarán su cargo en la búsqueda de otra posición.

