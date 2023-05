Congreso de Michoacán cumplirá un año sin atender Ley de Educación

La presidenta de la Comisión de Derechos Indígenas y Afromexicanos, Brenda Fraga Gutiérrez, reconoció la falta de órganos internos, que permita al Congreso del Estado, realizar las consultas ciudadanas correspondientes, y así evitar la intervención de la SCJN al resolver acciones de inconstitucionalidad y amparos.

"El Congreso no tiene un área específica para hacer consulta por lo tanto, nadie quería tomar la responsabilidad para tomar la consulta. Lo que sucede al interior del Congreso es que no hemos sido conscientes de las diferentes indicaciones que la SC ha dado en todo el país y pensamos que eso no va a remitir al Congreso de Michoacán".