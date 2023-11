Congreso de Michoacán con antecedentes de casos de acoso sexual

Tuvimos una situación muy delicada que se comprobó el acoso, para no afectar a la compañera ni a los trabajadores que en su momento se le sancionó, se optó por despedirlo, ya que la compañera no quiso ir más allá de lo estrictamente laboral, no quiso hacer la denuncia penal y únicamente hubo una sanción con base a nuestras condiciones generales de trabajo y la ley de los trabajadores al servicio del gobierno y sus municipios y de la cual ameritaba el cese inmediato"

Rogelio Andrade