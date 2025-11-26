Congreso de Michoacán aprueba 5% de prerrogativas para formación política LGBTTTIQ+

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La jornada legislativa de este miércoles en el Congreso de Michoacán estuvo marcada por una intensa discusión sobre inclusión y asignación de recursos, que culminó con la aprobación de un dictamen para destinar el 5% de las prerrogativas de los partidos políticos a actividades específicas de capacitación y formación política para militantes de la comunidad LGBTTTIQ+.

Este porcentaje representa un incremento respecto al 2% planteado originalmente, resultado de una reserva presentada y aprobada en el Pleno, aunque no sin exponer profundas divisiones entre diputadas y diputados.

Ocampo defiende la inclusión

La defensa de la medida estuvo encabezada por el diputado Octavio Ocampo Córdova, del PRD, promotor de la iniciativa. En su intervención, argumentó que la mera permisividad no garantiza una democracia plena. En su posicionamiento, sentenció:

"No basta solo con permitir participar, hay que asegurar las condiciones para hacerlo: la capacitación, la formación, el empoderamiento y el acompañamiento. Construir una democracia más representativa, una democracia donde todas las voces cuentan (…) Votar a favor de este dictamen significa mandar un mensaje muy claro: que en Michoacán estamos del lado de la defensa de la dignidad humana y que en Michoacán se respeta esta dignidad."