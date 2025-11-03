Congreso de Michoacán acompañará a Uruapan rumbo a la estabilidad y justicia: Fabiola Alanís

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Desde todas sus facultades y competencias, el Congreso de Michoacán acompañará al pueblo de Uruapan en la búsqueda de justicia por el homicidio del presidente Carlos Manzo y la estabilidad que requerirá la administración municipal en las próximos días, afirmó la diputada Fabiola Alanís Sámano.

La presidenta de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado (JUCOPO) expuso que este condenable crimen consterna profundamente a la sociedad, que trabaja todos los días por la transformación de Michoacán.

Reiteró que la violencia jamás puede ser el camino para resolver diferencias o conflictos, por lo que llamó a todos los órdenes de gobierno, así como a los actores políticos y sociales a redoblar esfuerzos para construir la paz y el fortalecimiento del Estado de Derecho.

La 76 Legislatura esperará a que el Cabildo le notifique oficialmente para iniciar la designación de una nueva o nuevo alcalde conforme a la ley, atendiendo que exista respaldo popular de las y los uruapenses.

Fabiola Alanís reconoció el respaldo que la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo brinda a Uruapan y a la entidad a través del gabinete de seguridad y su compromiso de que haya justicia para la familia de Carlos Manzo y las y los uruapenses.

Finalmente, dijo que el Congreso estará atento a los informes que realicen el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla y el fiscal del Estado, Carlos Torres Piña sobre los avances en la investigación de este homicidio.

