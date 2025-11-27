Congreso blindará recursos para educación y juventudes en Presupuesto 2026: Fabiola Alanís

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La diputada Fabiola Alanís señaló que desde el Congreso del Estado de Michoacán se avanza en la revisión del Presupuesto 2026 con un objetivo claro, el de asegurar que niñas, niños, adolescentes y jóvenes cuenten con escuelas dignas, seguras y capaces de impulsar su pleno desarrollo.

La legisladora informó que se trabaja en consensos entre las y los diputados para atender la necesidad de fortalecer el financiamiento para infraestructura educativa, mantenimiento de planteles, rehabilitación de espacios comunitarios de aprendizaje y programas que atiendan las necesidades de las comunidades estudiantiles en zonas urbanas, rurales e indígenas.

El análisis contempla garantizar suficiencia presupuestal para apoyos escolares, prevención de adicciones y programas de bienestar dirigidos a la juventud, con el propósito de evitar que ningún estudiante quede excluido del derecho a la educación.

Asimismo, Fabiola Alanís expreso que la construcción de la paz en Michoacán pasa por que los recursos destinados a escuelas de todo el estado lleguen con oportunidad y transparencia, priorizando aquellas que registran mayor rezago.

Fabiola Alanís concluyó que desde el Congreso se tiene claro que la educación es la columna vertebral del desarrollo y un compromiso central del proyecto de transformación que encabeza la presidenta Claudia Sheinbaum, a través del Plan Michoacán por La Paz y la Justicia.

rmr