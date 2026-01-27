Confirman sentencia de 50 años de prisión contra Diego Urik ‘N’ por feminicidio

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El magistrado de la Segunda Sala Unitaria en Materia Penal Región Morelia confirmó la sentencia condenatoria de 50 años de prisión contra Diego Urik “N”, por el delito de feminicidio cometido en agravio de la víctima de iniciales J.G.V.

La resolución fue emitida este 27 de enero de 2026, en cumplimiento a una ejecutoria de amparo federal, lo que dio lugar a una nueva revisión dentro de la causa penal correspondiente. La pena deberá computarse a partir del 30 de septiembre de 2020.

Además de la condena de prisión, el magistrado determinó la suspensión de los derechos políticos del sentenciado y lo condenó al pago de la reparación del daño a favor de las víctimas indirectas.

Entre las obligaciones económicas establecidas, se ratificó que Diego Urik “N” deberá cubrir la cantidad de $1,246,986.40 pesos (un millón doscientos cuarenta y seis mil novecientos ochenta y seis pesos 40/100 M.N.) por concepto de indemnización y gastos mortuorios. La reparación del daño moral, derivada de las afectaciones psicológicas a los familiares de la víctima, será determinada en la etapa de ejecución de sentencia.

El Poder Judicial de Michoacán reiteró su compromiso con una justicia pronta y expedita, con la protección de los derechos de las víctimas, así como con el cumplimiento estricto de las resoluciones emitidas por los órganos jurisdiccionales federales.

