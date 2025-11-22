Autoridades revelan que policía abatió al asesino de Carlos Manzo con la misma arma del crimen

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Elementos del ministerio público de la FGE, con base en las investigaciones que se han realizado, confirmó nuevos detalles sobre el homicidio del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, ocurrido recientemente en Michoacán.

En la audiencia que se llevó a cabo a las 5 de la mañana en los juzgados del PJEM ubicados en el Cereso de Mil cumbres, se solicitó la duplicidad del término constitucional por 144 horas, por lo que la próxima audiencia se llevará a cabo el miércoles 26 de noviembre a las 12:30 horas.

Entre lo más relevante, se confirmó que un elemento policial fue quien abatió al presunto homicida del alcalde, utilizando la misma arma con la que momentos antes se habría cometido el asesinato contra el edil.

Las autoridades revelaron también que existe una relación directa entre todos los implicados en los homicidios recientes, y que todos los crímenes están ligados al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). Esta conexión fue comprobada mediante intervenciones de chats y videos que circularon en redes sociales, los cuales habrían sido grabados por los propios autores para dejar constancia de que “el trabajo se había hecho”.

Estas evidencias refuerzan la línea de investigación que apunta a una operación orquestada, con objetivos específicos y vinculaciones claras entre los autores materiales e intelectuales de los ataques.

La Fiscalía mantiene en reserva algunos detalles adicionales por tratarse de una investigación en curso, pero no descarta que haya más órdenes de aprehensión en los próximos días.

BCT