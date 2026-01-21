Confirman Pride Michoacán 2026 en Morelia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La capital michoacana volverá a ser escenario de una de las concentraciones más emblemáticas en defensa de la diversidad: se confirmó oficialmente la realización del Pride Michoacán 2026.

Aunque los organizadores aún no han compartido el programa completo, se espera que en los próximos días se den a conocer todos los detalles de la marcha, considerada ya una de las más multitudinarias del país.

En ediciones recientes, este evento ha logrado reunir a más de 45 mil personas, y se prevé que para este año la cifra supere los 65 mil asistentes.

El Pride en Morelia ha ganado reconocimiento nacional como una movilización clave por la visibilidad y los derechos de la comunidad LGBTQ+, y representa un espacio de expresión, respeto y celebración de la identidad.

La ciudadanía y visitantes podrán sumarse próximamente a esta gran celebración, que año con año tiñe de colores las calles del Centro Histórico de la ciudad.