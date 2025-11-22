Michoacán

Confirman identidad de pasajeros lesionados tras volcadura en Tiripetío

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Luego del trágico accidente ocurrido la mañana de este sábado en la carretera Morelia-Pátzcuaro, a la altura de Tiripetío, autoridades confirmaron que siete personas perdieron la vida y varias resultaron lesionadas tras la volcadura de un autobús de turismo.

El siniestro provocó una amplia movilización de cuerpos de emergencia, quienes brindaron atención médica inmediata y realizaron traslados a hospitales de la región.

Lista de personas lesionadas confirmadas hasta el momento:

  1. Aide Mendoza García, 44 años

  2. Domar Ayala Mendoza, 13 años

  3. Martín Ayala Ríos, 42 años

  4. Rogelio Estrada Esquivel, 56 años

  5. María Guadalupe Díaz Tovar, 47 años

  6. Emili Obed Paniagua, 14 años

  7. Amairani Dánae Vargas Paniagua, 29 años

  8. Candelaria Paniagua Gutiérrez, 52 años

  9. Víctor Navarro González, 51 años

  10. José Macrín Coria Lopes, 26 años (Código Verde)

  11. Guadalupe Exandrina Ramírez Silva, 25 años

  12. Axel Daniel Villagómez Lara, 12 años (Código Verde)

  13. Martín Ayala Río, 28 años

  14. Jesús Eduardo Rosas Valencia, 28 años

  15. Jeserika Martínez Domínguez, 37 años

  16. Eduardo Rosas Valencia Francisco, 33 años, originario de Uruapan

  17. María Elena León Ortiz, 24 años

  18. Gerardo Zandoval Ortega, 25 años

  19. María Rosario Quintero Calderón, 37 años (trasladada al IMSS)

  20. Juana Candelaria Paniagua Gutiérrez, 52 años

Algunos de los lesionados presentan heridas leves, clasificados como Código Verde, mientras que otros permanecen en observación.

La Fiscalía General del Estado de Michoacán continúa con las diligencias para esclarecer las causas del accidente.

