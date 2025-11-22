Confirman identidad de pasajeros lesionados tras volcadura en Tiripetío

El siniestro provocó una amplia movilización de cuerpos de emergencia, quienes brindaron atención médica inmediata y realizaron traslados a hospitales de la región.

Lista de personas lesionadas confirmadas hasta el momento:

Aide Mendoza García, 44 años Domar Ayala Mendoza, 13 años Martín Ayala Ríos, 42 años Rogelio Estrada Esquivel, 56 años María Guadalupe Díaz Tovar, 47 años Emili Obed Paniagua, 14 años Amairani Dánae Vargas Paniagua, 29 años Candelaria Paniagua Gutiérrez, 52 años Víctor Navarro González, 51 años José Macrín Coria Lopes, 26 años (Código Verde) Guadalupe Exandrina Ramírez Silva, 25 años Axel Daniel Villagómez Lara, 12 años (Código Verde) Martín Ayala Río, 28 años Jesús Eduardo Rosas Valencia, 28 años Jeserika Martínez Domínguez, 37 años Eduardo Rosas Valencia Francisco, 33 años, originario de Uruapan María Elena León Ortiz, 24 años Gerardo Zandoval Ortega, 25 años María Rosario Quintero Calderón, 37 años (trasladada al IMSS) Juana Candelaria Paniagua Gutiérrez, 52 años

Algunos de los lesionados presentan heridas leves, clasificados como Código Verde, mientras que otros permanecen en observación.

La Fiscalía General del Estado de Michoacán continúa con las diligencias para esclarecer las causas del accidente.

