Confirman identidad de pasajeros lesionados tras volcadura en Tiripetío

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Luego del trágico accidente ocurrido la mañana de este sábado en la carretera Morelia-Pátzcuaro, a la altura de Tiripetío, autoridades confirmaron que siete personas perdieron la vida y varias resultaron lesionadas tras la volcadura de un autobús de turismo.
El siniestro provocó una amplia movilización de cuerpos de emergencia, quienes brindaron atención médica inmediata y realizaron traslados a hospitales de la región.
Lista de personas lesionadas confirmadas hasta el momento:
Aide Mendoza García, 44 años
Domar Ayala Mendoza, 13 años
Martín Ayala Ríos, 42 años
Rogelio Estrada Esquivel, 56 años
María Guadalupe Díaz Tovar, 47 años
Emili Obed Paniagua, 14 años
Amairani Dánae Vargas Paniagua, 29 años
Candelaria Paniagua Gutiérrez, 52 años
Víctor Navarro González, 51 años
José Macrín Coria Lopes, 26 años (Código Verde)
Guadalupe Exandrina Ramírez Silva, 25 años
Axel Daniel Villagómez Lara, 12 años (Código Verde)
Martín Ayala Río, 28 años
Jesús Eduardo Rosas Valencia, 28 años
Jeserika Martínez Domínguez, 37 años
Eduardo Rosas Valencia Francisco, 33 años, originario de Uruapan
María Elena León Ortiz, 24 años
Gerardo Zandoval Ortega, 25 años
María Rosario Quintero Calderón, 37 años (trasladada al IMSS)
Juana Candelaria Paniagua Gutiérrez, 52 años
Algunos de los lesionados presentan heridas leves, clasificados como Código Verde, mientras que otros permanecen en observación.
La Fiscalía General del Estado de Michoacán continúa con las diligencias para esclarecer las causas del accidente.
