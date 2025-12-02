Confirman contaminación por planta geotérmica en oriente de Michoacán; hay casos de daño renal

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Investigadores de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH) aseguraron que la planta de energía geotérmica de la Comisión Federal de Electricidad, en el oriente de Michoacán, provoca contaminación al agua de la zona, lo que ha generado enfermedades renales en la población.
Este martes, durante la presentación de la investigación "Enfermedad renal crónica: un enfoque interdisciplinario en salud física, ambiental y psicosocial en el oriente de Michoacán", los investigadores que realizaron la labor durante dos años afirmaron que existe una incidencia de enfermos crónicos renales y que se ubican cerca del campo geotérmico de Los Azufres o Sierra de San Andrés, en Ciudad Hidalgo.
El investigador Pedro Corona Chávez afirmó que las plantas de energía geotérmica son una fuente contaminante, pese a que se manejan como energía limpia. Sin embargo, acotó que han manifestado que no es tan limpia y que en el mundo existen problemas sobre esto.
Acotó que, tras la investigación, también detectaron el manejo de residuos tóxicos y que, pese a que la planta requiere de inspección estatal y federal, y mostrar los resultados de manera pública, realmente no ocurre.
Las investigadoras Virginia Angélica Robinson y María Elena Rivera también acreditaron que existe un incremento de enfermedades crónicas renales en la población, incluso en menores de 30 años, y aunque analizaron varios factores como su actividad física y alimentación, el consumo del agua está asociado a dicha patología.
Algunos de los habitantes de Hidalgo y Zinapécuaro señalaron que las familias han llegado a registrar hasta tres o cuatro casos de enfermos. El señor Pedro Nieto, de Hidalgo, acotó que su hija de 26 años comenzó con el problema en 2013 y, hasta el momento, continúa con sus tratamientos, mismos que, aseguró, son muy costosos.
"Mi hija enfermó del riñón en 2013, con aproximadamente 26 años y teniendo un hijo de tres años, y no hubo reversa, sus riñones estaban mal", apuntó el señor angustiado.
Por su parte, el secretario de Medio Ambiente, Alejandro Méndez López, dijo que dará cuenta al gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, sobre los resultados de esta investigación. Sin embargo, apuntó que los análisis previos no arrojan los mismos datos y que podría ser necesario realizar otras pruebas para determinar si la Comisión Federal de Electricidad (CFE) es o no responsable de dicha problemática.
