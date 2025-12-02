Confirman contaminación por planta geotérmica en oriente de Michoacán; hay casos de daño renal

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Investigadores de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH) aseguraron que la planta de energía geotérmica de la Comisión Federal de Electricidad, en el oriente de Michoacán, provoca contaminación al agua de la zona, lo que ha generado enfermedades renales en la población.

Este martes, durante la presentación de la investigación "Enfermedad renal crónica: un enfoque interdisciplinario en salud física, ambiental y psicosocial en el oriente de Michoacán", los investigadores que realizaron la labor durante dos años afirmaron que existe una incidencia de enfermos crónicos renales y que se ubican cerca del campo geotérmico de Los Azufres o Sierra de San Andrés, en Ciudad Hidalgo.

El investigador Pedro Corona Chávez afirmó que las plantas de energía geotérmica son una fuente contaminante, pese a que se manejan como energía limpia. Sin embargo, acotó que han manifestado que no es tan limpia y que en el mundo existen problemas sobre esto.