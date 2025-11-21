Confirman arresto de 7 servidores públicos por homicidio de Carlos Manzo

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- En una acción interinstitucional, la Fiscalía General del Estado de Michoacán cumplimentó órdenes de aprehensión contra siete servidores públicos del municipio de Uruapan, por su probable responsabilidad en el delito de homicidio calificado en agravio del presidente municipal Carlos Alberto Manzo Rodríguez.

Según lo informado por la institución, los detenidos serán trasladados al Centro Penitenciario “Lic. David Franco Rodríguez” y puestos a disposición del Juez de Control para continuar con el proceso judicial correspondiente.

En el operativo participaron elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Defensamx y la Guardia Nacional, como parte de una estrategia coordinada para dar cumplimiento al mandato judicial.