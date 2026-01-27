Confirman 7 casos de gusano barrenador en Michoacán; piden a adultos evitar dormir con heridas al aire libre

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Con un total de siete casos de gusano barrenador en Michoacán desde el 2025 y en lo que va del año, la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader) mantiene la vigilancia ante la presencia de casos activos en diversos puntos de la entidad, principalmente Tierra Caliente y Costa, pero también por el primer caso confirmado en humanos este año en el vecino estado de Guerrero.

En entrevista telefónica para MIMORELIA.COM, el director de Ganadería de la Sader, Francisco Carrillo Calderón, enfatizó que, junto con el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica), se da una atención puntual a los casos detectados, además de que no se sacrifica ningún animal contaminado, toda vez que al eliminar los huevecillos de la mosca y la cicatrización de la herida, permite que cumpla con el tratamiento de 21 días y la carne sea apta para consumo humano.

Documentó que en Michoacán son siete los casos detectados, de los cuales uno se dio en diciembre pasado en Villa Madero y el resto en este año: dos de ellos en Turicato, uno en Huetamo, uno en Lázaro Cárdenas, uno en Parácuaro y uno más en Tuzantla.

Puntualizó que todos los casos han sido atendidos y se han colocado trampas para identificar a la mosca, sin que hasta el momento haya evidencia de más casos, por lo que comentó que dentro de las acciones de vigilancia está la instalación de 100 trampas más por parte de la Federación, aunado a las moscas estériles para fortalecer las medidas de prevención y erradicación de esta plaga.