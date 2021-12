Confirma TEEM validez de la elección de jefe de tenencia del platanal, Jacona

En donde, por unanimidad, y al resultar fundado el agravio respecto a que la autoridad responsable tomó determinaciones que no tienen sustento ni fundamento jurídico, además de que no son conformes con lo establecido en la convocatoria, violando el principio de certeza y seguridad jurídica, se declararon nulas todas las actuaciones que el Ayuntamiento realizó a partir del acuerdo extemporáneo de candidatos para la elección de jefatura de tenencia de San Juan de Viña, de modo que tanto el registro de los candidatos, la elección, los resultados y en su caso, la toma de protesta, no existan en la vida jurídica por estar viciados de origen

Por lo que se ordenó al Ayuntamiento de Tacámbaro, Michoacán que actúe conforme al apartado de afectos, y se le conminó, para que, en lo sucesivo atienda en tiempo y forma los requerimientos que le realice el Órgano Jurisdiccional de manera diligente ajustándose a los plazos que se le ordenen.

RPO