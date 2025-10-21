Confirma Harfuch detención de Rigoberto "N", ligado al caso de Bernardo Bravo en Apatzingán

La detención fue realizada durante un despliegue coordinado por la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), la Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE), el Gabinete de Seguridad del Gobierno de México y autoridades estatales.

"Derivado de trabajos de investigación tras el homicidio de Bernardo Bravo, líder de citricultores en la región, se realizó un operativo en Michoacán encabezado por elementos de Defensamx, en coordinación con Fiscalía General del Estado de Michoacán, autoridades del Gabinete de Seguridad de México y del Gobierno de Michoacán, donde fue detenido Rigoberto 'N'", informó hace unas horas.