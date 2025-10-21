Confirma Harfuch detención de Rigoberto "N", ligado al caso de Bernardo Bravo en Apatzingán

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), confirmó la detención de Rigoberto “N”, ligado al caso del crimen de Bernardo Bravo, líder de citricultores del Valle de Apatzingán
La detención fue realizada durante un despliegue coordinado por la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), la Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE), el Gabinete de Seguridad del Gobierno de México y autoridades estatales.
"Derivado de trabajos de investigación tras el homicidio de Bernardo Bravo, líder de citricultores en la región, se realizó un operativo en Michoacán encabezado por elementos de Defensamx, en coordinación con Fiscalía General del Estado de Michoacán, autoridades del Gabinete de Seguridad de México y del Gobierno de Michoacán, donde fue detenido Rigoberto 'N'", informó hace unas horas.
Rigoberto “N” es señalado como uno de los presuntos responsables del cobro de cuotas de extorsión a productores limoneros de la región, práctica que el propio Bernardo Bravo había denunciado en reiteradas ocasiones.
El detenido fue puesto a disposición de la Fiscalía General del Estado, que determinará su situación jurídica conforme a derecho. Las autoridades aseguraron que las investigaciones continúan hasta dar con todos los implicados en el crimen.
Bernardo Bravo fue localizado sin vida al interior de una camioneta en la carretera Apatzingán-Presa del Rosario, a la altura de La Tinaja. El empresario del sector citrícola y reconocido por alzar la voz contra el crimen organizado será sepultado este martes en Morelia.
