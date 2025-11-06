Confirma Secum robo de dos esculturas en irrupción a Palacio de Gobierno; anuncia denuncias

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Las esculturas de bronce “El Abrazo” y “La Pareja”, del reconocido artista michoacano Alfredo Zalce, que se encontraban en resguardo en el Palacio de Gobierno, fueron robadas el pasado domingo durante la incursión de un grupo de manifestantes a la sede del Ejecutivo estatal.

La Secretaría de Cultura de Michoacán (Secum) confirmó la sustracción de las piezas, creadas en 1982 y 1983, respectivamente, las cuales se habían mantenido en el despacho del gobernador desde 2005.

Tras un inventario detallado realizado después de los daños, se determinó el robo de las obras.

La Secum anunció que presentará las denuncias correspondientes para iniciar las investigaciones y esclarecer el ilícito.

