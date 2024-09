Confirma Marco Polo Aguirre su incorporación a la bancada de Morena

Yo no necesito negociar nada, cuando uno trabaja le va bien, ustedes han visto que yo soy una persona seria y mesurada, y con ello vamos a construir. En este tema hay que meterle mucha frialdad a los temas, conducir para que haya buenos acuerdos y yo estaré en esa idea como siempre lo he estado, lograr acuerdos y no que las cosas salgan con atropellos"

Marco Polo Aguirre Chávez